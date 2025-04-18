Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı

        Mersin'de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Kentte yaşayan iki hayırsever, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere destek olabilmek için insani yardımları organize eden Umut Kervanı Derneğinin kampanyasına destek verdi.

        Hayırseverler, hafif ticari araç ve motosikletini Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır gibi insani yardımları organize eden derneğe bağışladı.

        Umut Kervanı Derneği Mersin Şube Başkanı Ömer Ramazan Soy, AA muhabirine, hayırseverlerin yardımlarını Filistinlilere ulaştırmak için köprü görevi gördüklerini söyledi.

        Mersinlilerin yardım kampanyasına duyarsız kalmadığını belirten Soy, "İki hayırseverimiz hayır konusunda öncü olup Gazze'ye ulaştırılmak üzere araba ve motosikletini bize teslim ettiler. Biz de bu araçların en kısa zamanda satışını gerçekleştirip elde edeceğimiz geliri Gazze'deki mazlumlara göndereceğiz." diye konuştu.

        Motosikletini bağışlayan hayırsever Cihat Arslan da Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılan bu zulme sessiz kalmamayı düşündük. Ailemle konuşarak kullandığım motosikleti bağışlamak istedim. Bizim yaptığımız bu bağış belki diğer vatandaşları teşvik edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
        Turunçgilde yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık dış satım yapıl...
        Turunçgilde yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık dış satım yapıl...
        Erdemli'de hacı adaylarına eğitim verildi
        Erdemli'de hacı adaylarına eğitim verildi
        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı