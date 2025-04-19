Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda, çeşitli suçlardan da aranan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik suçu"na yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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