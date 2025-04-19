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        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:43
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        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik suçu"na yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan da aranan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G. yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, poşetlerde 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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