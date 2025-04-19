Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik suçu"na yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan da aranan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G. yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, poşetlerde 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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