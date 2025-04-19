Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konserini verdi

Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergilediği programda, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman solist olarak sahneye çıktı.

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