Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konserini verdi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:50 Güncelleme: 19.04.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konserini verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Azerbaycan'ın müzikal mirası sahneye taşındı.

        Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergilediği programda, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman solist olarak sahneye çıktı.

        Konserde, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!

        Benzer Haberler

        Mersin'de acil sağlık hizmetlerine yönelik eğitim tamamlandı
        Mersin'de acil sağlık hizmetlerine yönelik eğitim tamamlandı
        Mersin'de denizi kirleten 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi
        Mersin'de denizi kirleten 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi
        Mersin'de firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de camide doğan kediler büyüyor
        Mersin'de camide doğan kediler büyüyor
        Mersin'de 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi; 5 gözaltı
        Mersin'de 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi; 5 gözaltı
        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış s...
        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış s...