Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 22 suçtan 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Y, cezaevine gönderildi.