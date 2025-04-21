Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 22 suçtan 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Y, cezaevine gönderildi.
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