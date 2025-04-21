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        Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:36
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        Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 22 suçtan 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Y, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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