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        Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi

        Mersin'in Mut ilçesinde "Göksu Gravga Erik Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:56
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        Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi
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        Mersin'in Mut ilçesinde "Göksu Gravga Erik Şenliği" yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Göksu Sulama Kooperatifi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Göksu Mahallesi'nde ziyaretçileri ağırladı.

        Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi, yöresel ürünler sergilendi.

        Şenlik kapsamında düzenlenen "en güzel erik yarışması"nda dereceye girenlere ödül verildi.

        Etkinliklere, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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