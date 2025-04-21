Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi

Etkinliklere, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Göksu Sulama Kooperatifi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Göksu Mahallesi'nde ziyaretçileri ağırladı.

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