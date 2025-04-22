Mersin'de gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüdü

Gelincikleri yoldan geçerken tesadüfen gördükleri belirten Çay, "Bu gelincik tarlalarını gördüğünüzde durmamak elde değil. Ailemizle bu güzelliğin içinde vakit geçirdik. Anılarımızı fotoğrafladık." diye konuştu.​​​​​​​

Eşi ve çocuklarıyla gelincik tarlasını gezen Celal Çay, gazetecilere, ailecek doğayı çok sevdiklerini söyledi.

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