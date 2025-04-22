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        Mersin'de gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüdü

        Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, kapladığı tarlaları kırmızıya bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:11
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        Mersin'de gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüdü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, kapladığı tarlaları kırmızıya bürüdü.

        Yeşilovacık Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla gelincik çiçekleri açtı.

        Tarlaları kırmızıya boyayan gelincikler, görenlerin dikkatini çekti.

        Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırladı.

        Yoldan geçenler, araçlarını durdurup gelincikleri fotoğrafladı.

        Eşi ve çocuklarıyla gelincik tarlasını gezen Celal Çay, gazetecilere, ailecek doğayı çok sevdiklerini söyledi.

        Gelincikleri yoldan geçerken tesadüfen gördükleri belirten Çay, "Bu gelincik tarlalarını gördüğünüzde durmamak elde değil. Ailemizle bu güzelliğin içinde vakit geçirdik. Anılarımızı fotoğrafladık." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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