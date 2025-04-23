Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen FY 460 KE, 33 UK 492, 33 UV 515, 33 NET 37 plakalı otomobiller ile 34 EKG 823 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada U.A, Z.T. ve H.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol açıldı.
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