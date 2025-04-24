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        Mersin'de damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:26
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        Mersin'de damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gercebahşiş Mahallesi'nde Y.K. (55) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı M.T. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, damadını bıçakla yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'yi hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri tarafından zanlı Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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