Mersin'de damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gercebahşiş Mahallesi'nde Y.K. (55) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı M.T. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, damadını bıçakla yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri tarafından zanlı Y.K. gözaltına alındı.
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