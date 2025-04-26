Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sağanak etkili oldu

        Mersin'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi

        Benzer Haberler

        Hatayspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
        Hatayspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
        Silifke'de kamu personeline eğitim verildi
        Silifke'de kamu personeline eğitim verildi
        İYİ Parti Adana Milletvekili Taş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Adana Milletvekili Taş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        Bozyazı'da elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bozyazı'da elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Yeni Mersin İdman Yurdu son virajda
        Yeni Mersin İdman Yurdu son virajda
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı