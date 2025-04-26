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        Basketbolda Mersin Spor, TOFAŞ'a konuk olacak

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:07
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        Basketbolda Mersin Spor, TOFAŞ'a konuk olacak
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        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

        Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada, hakemler Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Musa Kazım Çetin görev alacak.

        Ligde çıktığı 26 maçta 39 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. TOFAŞ ise 42 puanla 4. basamakta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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