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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'de Kur'an kursu açılışında konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:15
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'de Kur'an kursu açılışında konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor." dedi.

        Erbaş, Mersin'deki programı kapsamında Vali Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.

        Görüşmenin ardından Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmet binasının açılış törenine katılan Erbaş, çocukların burada sevgiyi, saygıyı, sadakati öğrenip, Allah'ı ve Peygamber'i tanıyacağını, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri edineceğini söyledi.

        En hayırlı törenlerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Kurslarımızda bizim çocuklarımız sadece Kur'an'ı öğrenmekle tanımakla kalmıyor, anne baba sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, hoşgörü ve sadakat nedir, yalandan uzak durmak, yalandan kaçmak ve her zaman doğru olmak ve doğruluk içerisinde büyümek, yaşamak ne kadar önemlidir, bunları ve evrensel değerlerimizi öğreniyor." ifadelerini kullandı.

        Erbaş, insanların karakterlerinin oluşmasında 7 yaşına kadarki eğitimlerin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Millet olarak yarının gençlerini, toplumumuzu oluşturacak kişileri yetiştirirken değerlerini bilsinler, sevgiyi, saygıyı öğrensinler, yalan söylemenin kötülüğünü öğrensinler, dürüstlükten ayrılmamanın ne kadar önemli olduğunu bilsinler, Rabb'ini, Peygamber'ini ve Kitabı'nı tanısın, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi nedir, askerlik, şehitlik, gazilik nedir, bütün bunları çocuk, genç yaşlarda insanımıza öğretelim. Yarının toplumunu bugünden, küçük yaşlardan itibaren yetiştirelim. Amacımız, derdimiz budur."

        Kur'an kurslarında 4-6 yaş grubunda değerler eğitimi alan yaklaşık 250 bin çocuk olduğunu dile getiren Erbaş, 1,5 milyon kadar öğrenciyi de mezun ettiklerini anlattı.

        Erbaş, kurslarda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan eğitim çalışmasına katılan ilahiyat fakültesi mezunu kadın hocaların görev aldığını belirterek, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor. Daha çok sınıf, kurs açalım ve çocuklarımıza milli değerlerimizi öğretelim, gayemiz ve amacımız budur." diye konuştu.

        Kendilerine destek olan idarecilere ve hayırseverlere teşekkür eden Erbaş, "Biz, milli ve manevi, hem maddi hem manevi kalkınma noktasında eğer gayret edersek millet, devlet olarak daha güçlü oluruz. Ahlaklı çocuklar, gençler yetiştirmek, millet ve devlet olarak hepimizin vazifesi." dedi.

        Mersin Valisi Atilla Toros da inancın ve ilmin izinde yükselen cami ile Kur'an kurslarına yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurs hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Aydın Yığman, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

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