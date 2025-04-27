Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'de Kur'an kursu açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor." dedi.

Erbaş, Mersin'deki programı kapsamında Vali Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmet binasının açılış törenine katılan Erbaş, çocukların burada sevgiyi, saygıyı, sadakati öğrenip, Allah'ı ve Peygamber'i tanıyacağını, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri edineceğini söyledi.

En hayırlı törenlerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Kurslarımızda bizim çocuklarımız sadece Kur'an'ı öğrenmekle tanımakla kalmıyor, anne baba sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, hoşgörü ve sadakat nedir, yalandan uzak durmak, yalandan kaçmak ve her zaman doğru olmak ve doğruluk içerisinde büyümek, yaşamak ne kadar önemlidir, bunları ve evrensel değerlerimizi öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, insanların karakterlerinin oluşmasında 7 yaşına kadarki eğitimlerin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Millet olarak yarının gençlerini, toplumumuzu oluşturacak kişileri yetiştirirken değerlerini bilsinler, sevgiyi, saygıyı öğrensinler, yalan söylemenin kötülüğünü öğrensinler, dürüstlükten ayrılmamanın ne kadar önemli olduğunu bilsinler, Rabb'ini, Peygamber'ini ve Kitabı'nı tanısın, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi nedir, askerlik, şehitlik, gazilik nedir, bütün bunları çocuk, genç yaşlarda insanımıza öğretelim. Yarının toplumunu bugünden, küçük yaşlardan itibaren yetiştirelim. Amacımız, derdimiz budur." Kur'an kurslarında 4-6 yaş grubunda değerler eğitimi alan yaklaşık 250 bin çocuk olduğunu dile getiren Erbaş, 1,5 milyon kadar öğrenciyi de mezun ettiklerini anlattı. Erbaş, kurslarda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan eğitim çalışmasına katılan ilahiyat fakültesi mezunu kadın hocaların görev aldığını belirterek, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor. Daha çok sınıf, kurs açalım ve çocuklarımıza milli değerlerimizi öğretelim, gayemiz ve amacımız budur." diye konuştu.