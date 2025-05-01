Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmandaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmandaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
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