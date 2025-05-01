HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"na katıldı:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Biz inanıyoruz ki samimiyet ve irade varsa bu sorunun çözümü çok kolaydır ve mutlaka çözülmelidir. Şiddet ve terör sona ermelidir." dedi.

Yapıcıoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesindeki programları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, tekstil sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kızılmurat Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, vicdan sahibi her insanın kalbini yaraladığını söyledi.

Yapıcıoğlu, Gazze'de insanların üzerine bombalarla "ölüm yağdırıldığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gazze dümdüz edildi, neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Sadece evler değil, evleri yıkıldıktan sonra insanların başını soktuğu, soğuktan, yağmurdan korunmaya çalıştığı çadırlar da bombalandı. İnsanlar sadece harp silahlarıyla değil aynı zamanda açlıktan ve susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor."