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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"na katıldı:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Biz inanıyoruz ki samimiyet ve irade varsa bu sorunun çözümü çok kolaydır ve mutlaka çözülmelidir. Şiddet ve terör sona ermelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:24
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"na katıldı:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Biz inanıyoruz ki samimiyet ve irade varsa bu sorunun çözümü çok kolaydır ve mutlaka çözülmelidir. Şiddet ve terör sona ermelidir." dedi.

        Yapıcıoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesindeki programları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, tekstil sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Kızılmurat Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, vicdan sahibi her insanın kalbini yaraladığını söyledi.

        Yapıcıoğlu, Gazze'de insanların üzerine bombalarla "ölüm yağdırıldığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Gazze dümdüz edildi, neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Sadece evler değil, evleri yıkıldıktan sonra insanların başını soktuğu, soğuktan, yağmurdan korunmaya çalıştığı çadırlar da bombalandı. İnsanlar sadece harp silahlarıyla değil aynı zamanda açlıktan ve susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor."

        Ülkenin "Terörsüz Türkiye hedefi" sürecinden geçtiğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Biz inanıyoruz ki samimiyet ve irade varsa bu sorunun çözümü çok kolaydır ve mutlaka çözülmelidir. Şiddet ve terör sona ermelidir. Her ne meselemiz varsa biz, 'Siyaset yoluyla meselelerimizi konuşarak halledebiliriz ve ortak bir nokta bulup orada buluşabiliriz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yapıcıoğlu, manevi değerlerin önemli olduğunu vurgulayarak, aile kurumunun korunması gerektiğini kaydetti.

        Programa, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem, HÜDA PAR Akdeniz Bölge Koordinatörü Salih Demir ve HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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