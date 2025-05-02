Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Mersin Devlet Opera ve Balesinin birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, koltuk değneğiyle yürüyen Akyol ile yanındaki arkadaşına geçitte bir otomobilin yol vermesi yer alıyor.

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