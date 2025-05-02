Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada

        Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta koltuk değneğiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol'un tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesine ilişkin kaza görüntüsüne ulaşıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, koltuk değneğiyle yürüyen Akyol ile yanındaki arkadaşına geçitte bir otomobilin yol vermesi yer alıyor.

        Kayıtta, bu sırada sol şeritte ilerleyen İ.H.Ç. idaresindeki otomobilin Akyol'a çarptığı görülüyor.

        - Olay

        Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İ.H.Ç. hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Mersin Devlet Opera ve Balesinin birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı

        Benzer Haberler

        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca...
        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca...
        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
        Kazada ölen ödüllü kemancı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan geri döndü
        Kazada ölen ödüllü kemancı Laçin'in dava dosyası ağır cezadan geri döndü
        Mersin'de denetimlerde 1645 motosiklet trafikten men edildi
        Mersin'de denetimlerde 1645 motosiklet trafikten men edildi
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"na katıldı:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"na katıldı: