Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.
İlçenin Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O'nun (12) kullandığı bisiklete çarptı.
Çocuğun ağır yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan G.O. Anamur Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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