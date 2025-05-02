Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        İlçenin Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O'nun (12) kullandığı bisiklete çarptı.

        Çocuğun ağır yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan G.O. Anamur Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
        Eski vali ile emekli albay, kaçak kazıda yakalandı
        Eski vali ile emekli albay, kaçak kazıda yakalandı
        Interpol'ün aradığı firari, pasaport kontrolünde yakalandı
        Interpol'ün aradığı firari, pasaport kontrolünde yakalandı
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada
        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca...
        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca...
        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor