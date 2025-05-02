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        Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı

        Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:35
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        Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı
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        Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Genel Dahiliye Bilim Dalı'nda görevli olan ve etkinliğin başkanlığını üstlenen doçent doktor Hilmi Erdem Sümbül, açılıştaki konuşmasında, Dernek olarak çok sayıda çalışma yaptıklarını söyledi.

        İç hastalıkları uzmanlığının çağdaş tıbbın merkezinde olduğunu dile getiren Sümbül, "Günlük pratiklerde karşılaştığımız güçlükleri ele alarak güncel kılavuzlar eşliğinde çözüm önerileri sunan, interaktif ve disiplinler arası bir program yapmaya çalıştık. Genç meslektaşlarımızın da deneyimlerini sunması için bilimsel etkinlikler planladık. Kongremizde toplam 21 oturum, 84 panelist, 350 katılımcı hekim hocamız bizlerle birlikte olacak." dedi.

        Sümbül, organizasyonda bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal etkinlikler yapılacağını dile getirdi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Genel Dahiliye Bilim Dalı'nda görevli olan ve organizasyonun genel sekreterliğini yürüten doktor öğretim üyesi Hüseyin Ali Öztürk de güçlü bir mesleki ağ inşa etmek istediklerini söyledi.

        Yaptıkları çalışmalarda hem bölgesel hem de ulusal ölçekte bilimsel kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, şunları ifade etti:

        "Modern tıp, disiplinler arası sınırların giderek arka planda kaldığı, ekip temelli işbirliğine dayalı yaklaşımların ön plana çıktığı bir yapıya evrilmiştir. Bu dönüşüm içinde iç hastalıkları yalnızca ana branş değil tıbbın bütünlüğünü sağlayan kilit taşı, adeta koordinasyon merkezi haline gelmiştir. İç hastalıkları uzmanı, hasta başında klinik kararların merkezinde duran, diğer branşlarla köprü kuran, öncü ve birleştirici bir rol üstlenmektedir. Bugün iç hastalıkları yalnızca bir disiplin değil tıbbın organize düşünme ve sistematik yaklaşım merkezi olarak varlığını sürdürmektedir."

        Öztürk, organizasyon kapsamında pratikte sık karşılaştıkları sorunları kanıta dayalı, güncel ve etkileşimli oturumlarla ele almayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bilimi yalnızca bilgi değil aynı zamanda ortak akıl, empati ve iletişim olarak savunduklarını vurgulayan Öztürk, "Organizasyon bilimsel oturumlarla sınırlı değil. Yoğun akademik paylaşımların yanı sıra düzenleyeceğimiz sosyal ve eğlenceli aktivitelerle bu kongreyi dostluk zemini, paylaşım alanı haline getirmeyi çalıştık." diye konuştu.

        4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, 4 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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