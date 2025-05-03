AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu

Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut kara yolunun kısalacağını, tehlikeli virajların ortadan kalkacağını belirten Kıratlı, "8 tünel ve 8 viyadükle 410 metre uzunluğunda, 168 metre ayak yüksekliğinde olan II. Kılıç Arslan viyadüğünün bulunduğu projenin yüzde 50'si tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kıratlı, beraberindeki AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile kara yolunda süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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