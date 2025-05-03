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        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Silifke-Mut kara yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:01
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        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Silifke-Mut kara yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

        Kıratlı, beraberindeki AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile kara yolunda süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut kara yolunun kısalacağını, tehlikeli virajların ortadan kalkacağını belirten Kıratlı, "8 tünel ve 8 viyadükle 410 metre uzunluğunda, 168 metre ayak yüksekliğinde olan II. Kılıç Arslan viyadüğünün bulunduğu projenin yüzde 50'si tamamlandı." ifadesini kullandı.

        Kıratlı, kara yolundaki çalışmaların 2026 yılında tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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