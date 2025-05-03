Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" devam ediyor

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" devam ediyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen programın ikinci gününde çok sayıda bilimsel oturum yapıldı. Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte, iç hastalıkları alanındaki gelişmeler uzman hekimlerce ele alındı.

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı doktor Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine, organizasyonda alanında yetkin isimlerin yer aldığını söyledi.

Programa çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiğini belirten Sümbül, "İç hastalıklarında son dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeleri tartışarak bunların günlük pratiklerimize uygulanmasına katkı sağlamak için bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

- "Organizasyon ulusal hale geldi"

Sümbül, organizasyonun katılımcılara fayda sağlayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu etkinliği, bilgilendirme dışında hekimlerin birbirleriyle kendi kişisel tecrübelerini aktarmalarına olanak sağladığı için de seviyoruz. Programlarımız dolu dolu devam ediyor. İlk önce bölgesel toplantılar şeklinde başlamıştık. Şu an dernek olarak yaptığımız organizasyon ulusal hale geldi. Ulusal düzeyde birçok ilde iç hastalıkları uzmanlarımız ve diğer branş uzmanlarımız toplantımıza katılıyor. Bu toplantılarımızı gücümüz yettiğince yapmak istiyoruz. Çünkü bu toplantılar bilimsel gelişim ve bunun topluma yansıması açısından önemli."