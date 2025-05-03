Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Bamgboye, Strandberg
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Operi, Kemen, Crespo, Piatek
Goller: Dk. 4 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 25 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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