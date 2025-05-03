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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Bamgboye, Strandberg

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Operi, Kemen, Crespo, Piatek

        Goller: Dk. 4 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

        Sarı kart: Dk. 25 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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