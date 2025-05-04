Mersin Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın söndü
Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü.
Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü.
Deltadaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, kendiliğinden söndü.
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