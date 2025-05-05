AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, hızlı tren projesini değerlendirdi

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak." dedi.

Nebati, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, projenin Tarsus ilçesindeki şantiyesini ziyaret etti.

Projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi alan heyet, incelemede bulundu.

Nebati, incelemenin ardından gazetecilere, Mersin'de ekonomiyi canlandıracak ve ulaşımı hızlandıracak projeleri tek tek takip ettiklerini söyledi.

Kent için önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"Mersin'in talihini değiştirecek, kenti 21. yüzyılın önemli merkezlerinden biri haline getirecek ve sonuna yaklaştığımız yatırımları yerinde izliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi. Bu hattın ihalesine 2022'de çıkılmış. İnşallah 2026 sonunda tüm etaplarıyla olmasa da etap etap açılışlarının hazırlandığı ve vatandaşın hizmetine sunulacağı bir alan. Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak."