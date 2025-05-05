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        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, hızlı tren projesini değerlendirdi

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:13
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        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, hızlı tren projesini değerlendirdi
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        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak." dedi.

        Nebati, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, projenin Tarsus ilçesindeki şantiyesini ziyaret etti.

        Projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi alan heyet, incelemede bulundu.

        Nebati, incelemenin ardından gazetecilere, Mersin'de ekonomiyi canlandıracak ve ulaşımı hızlandıracak projeleri tek tek takip ettiklerini söyledi.

        Kent için önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

        "Mersin'in talihini değiştirecek, kenti 21. yüzyılın önemli merkezlerinden biri haline getirecek ve sonuna yaklaştığımız yatırımları yerinde izliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi. Bu hattın ihalesine 2022'de çıkılmış. İnşallah 2026 sonunda tüm etaplarıyla olmasa da etap etap açılışlarının hazırlandığı ve vatandaşın hizmetine sunulacağı bir alan. Hızlı trenle Mersin ile Gaziantep arasındaki süre 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin taşınacağı bu alan tam kapasiteye ulaştığında yılda 14 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak."

        Adana-Mersin trafiğinin yoğun olduğunun altını çizen Nebati, "Mersin ve Adana arasındaki hatların 4'e çıkarılmasıyla bu sorunun da çözülmesi sağlanmış olacak. Bir tarafta hızlı tren diğer tarafta yük taşımacılığı, 2 tane de banliyö treniyle Mersin-Adana arasındaki yoğunluk alınmış olacak." ifadesini kullandı.

        Nebati, projenin yük taşımacılığı açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Yük taşımacılığı da Mersin'in önemli ayaklarından birisi. Bu anlamda 40 milyon tonla başlayacak olan yıllık taşıma kapasitesi, tam kapasiteye ulaşıldığı zaman 89 milyon tona çıkmış olacak. Bu hummalı bir çalışmayı gerektiren bir proje. Dolayısıyla 3 bin kişinin fiilen çalıştığı, 1200 iş makinasının 24 saat hareket ettiği bir alandayız. Bulunduğumuz Tarsus istasyonun da altyapısı yapılıyor. Üst yapısı adeta bir rekreasyon dinlenme alanına dönüştürülecek, trenler alttan geçecek. AK Parti çalışıyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesi gerekli her türlü özveride bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2023 seçimlerinde Mersin'e ilişkin olarak vermiş olduğu sözler teker teker yerine getiriliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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