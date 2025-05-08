Mersin'de 70 sikke ele geçirildi
Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen zanlının adresine düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen sikkeler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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