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        Mersin'de 70 sikke ele geçirildi

        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:04
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        Mersin'de 70 sikke ele geçirildi
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        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kimliği tespit edilen zanlının adresine düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen sikkeler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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