Mersin'de 70 sikke ele geçirildi

Kimliği tespit edilen zanlının adresine düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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