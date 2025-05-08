MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Anneler Günü mesajı

Annelerin sevgi ve şefkatin timsali olduğunu kaydeden Cerit, "Parti olarak annelerimizin toplumumuzdaki kıymetinin bilincindeyiz. Onların yetiştirdiği nesiller, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en değerli hazinemizdir." ifadesini kullandı.

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