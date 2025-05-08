Çerkez ses sanatçısı Nahush Kerim, Mersin'de konser verdi

Çerkez ses sanatçısı Nahush Kerim, Mersin'de sahne aldı.

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda davetli katıldı.

Ses sanatçısı Nahush Kerim, konserde Çerkes halk ezgilerini seslendirdi.

Konserde, Aşemez Khafakue gösteri grubu da Çerkez danslarını sergiledi.

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar Ateşalp, konser sonrası yaptığı konuşmada, dernek olarak kültürel mirasın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Konser sonunda ses sanatçısı Kerim'e plaket takdim edildi.