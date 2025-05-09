Mersin'de ilkokul öğrencileri 180 kilogram atık pil topladı
Mersin'de öğrenciler tarafından toplanan 180 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesisine gönderildi.
Mersin'de öğrenciler tarafından toplanan 180 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesisine gönderildi.
Toroslar ilçesindeki Bahriye İlkokulu öğretmenlerinden Ali Ejder, öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla "Atık Pil Toplama Yarışması" düzenledi.
Atık pillerin doğaya verdiği zararın anlatıldığı yarışmada öğrenciler ve velilerin desteğiyle 7 ayda 180 kilogram pil toplandı.
En çok atık pil toplayan sınıfların ödüllendirildiği yarışma kapsamında toplanan piller Toroslar Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
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