Bozyazı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe girişindeki trafik uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve diğer ilgililer sürücülere kırmızı düdük, şapka ve broşür dağıttı.
Kaymakam Topsakaloğlu, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.