Bozyazı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik yapıldı

İlçe girişindeki trafik uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve diğer ilgililer sürücülere kırmızı düdük, şapka ve broşür dağıttı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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