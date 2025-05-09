AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, annelerin sabrın, merhametin ve şefkatin en güzel timsal olduğunu belirterek, "Onların duası, sevgisi ve emeği bizleri bugünlere taşıyan en güçlü temeldir. Her bir annenin yüreğinde taşıdığı sevgi, milletimizin birliğinin ve toplumsal huzurumuzun da en kıymetli yapıtaşıdır." ifadesini kullandı.
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