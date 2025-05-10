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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Anneler Günü'nü kutladı

        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:38
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Anneler Günü'nü kutladı
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zor, mesajında, annelerin hayatın her alanında en büyük emeği ve sevgiyi taşıdığını belirtti.

        Annelerin fedakarlığın timsali olduğunu kaydeden aktan Zor, şu ifadeleri kullandı:

        "Hayatımıza yön veren, bizi biz yapan değerlerin kaynağı annelerimizdir. Onlara layık olmak sadece özel günlerde değil hayatın her anında onların kıymetini bilmekle mümkündür. Özellikle evladını vatan uğruna feda etmiş şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerin gününü yürekten kutluyorum."

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