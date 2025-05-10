Mersin'de bisikletli çocuğun öldüğü kazaya ilişkin yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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