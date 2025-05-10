Mersin'de bisikletli çocuğun öldüğü kazaya ilişkin yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Mersin’in Bozyazı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mayıs'ta Tekmen Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan 41 B 1254 plakalı otomobilin sürücüsü F.A'nın nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmesine itiraz etti.
İtiraz sonrası jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
F.A. idaresindeki otomobil, Gökhan Orman'ın (12) kullandığı bisiklete çarpmış, kazada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.
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