Gülnar'da resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Gülnar Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Hayalimdeki Gülnar" temalı resim yarışması sonuçlandı.
Belediye Başkanı Fatih Önge, yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.
Öğrencileri kutlayan Önge, tablet, akıllı saat ve okul çantası hediye etti.
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