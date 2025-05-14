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        Anamur ve Ermenek ilçeleri "kardeş şehir" oldu

        Mersin'in Anamur ve Karaman'ın Ermenek ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:51
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        Anamur ve Ermenek ilçeleri "kardeş şehir" oldu
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        Mersin'in Anamur ve Karaman'ın Ermenek ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'nun katılımı ile Ermenek’te protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Başkan Deniz, yaptığı konuşmada, iki ilçenin sosyal ve kültürel benzerlikleri ve yıllar içerisinde geliştirdikleri dostluk hukukuna yakışır bir kardeş şehir ilişkisi yürüteceklerini belirtti.

        Ermenek Belediye Başkanı Bozcu da imzaladıkları protokolün iki ilçeye de hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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