Hatayspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.

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