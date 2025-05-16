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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 08:59
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

        Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.

        Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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