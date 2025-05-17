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        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu

        Mersin'de, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğince (BAKTAD) "İstişare Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:17
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        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu
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        Mersin'de, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğince (BAKTAD) "İstişare Çalıştayı" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya sektör temsileri ve üreticiler katıldı.

        Çalıştayda, sektörün güncel sorunları, gelişmeler, işbirliği ve yatırım fırsatları, hayata geçirilmesi beklenen projeler ele alındı.

        BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, çalıştaya ülkenin dört bir yanından üyelerinin katıldığını söyledi.

        Firmaların baklavacılığı en iyi şekilde yaptığını belirten Yıldırım, "Amacımız, milli tadımız olan baklavamızı hem yurt içinde hem yurt dışında bütün dünyaya tanıtmak. Bununla alakalı da 'Nasıl daha güzel işler yapabiliriz' diye düşünüp istişareler yaparak, ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz." dedi.

        Cevizli baklava tüketimiyle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Yıldırım, "Vatandaşları cevizli baklava tüketmeye teşvik edeceğiz. Cevizli baklavada Türkiye genelinde bir indirime gidilecek ve cevizin faydaları anlatılacak." diye konuştu.

        BAKTAD Onursal Başkanı Nadir Güllü de baklavanın Türkiye kültürünün parçası olduğunu ve bunu yaşatmanın önem arz ettiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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