Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı

        Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 646 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 646 sporcunun katılımıyla başladı.

        Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun başlangıç işareti, Erdemli İlçesindeki Kızkalesi Sahili'nde verildi.

        Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan atletler mücadele ediyor.

        Sporcular, 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkurunda koşacak.

        Parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri, Adam Kayalar Kabartmaları gibi tarihi alanlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        İspanya'dan Filistin'e destek
        İspanya'dan Filistin'e destek
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı
        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı
        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu
        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu
        Anamur'da 10 litre etil alkol ele geçirildi
        Anamur'da 10 litre etil alkol ele geçirildi
        Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Bozyazı'da öğrencilere STEAM Eğitimi anlatıldı
        Bozyazı'da öğrencilere STEAM Eğitimi anlatıldı
        Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur oldu
        Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur oldu