ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Slovenya Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini sürdüren Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yunan başantrenör Dikeoulakos'un, son 4 sezonda İtalya'nın Famila Schio takımını çalıştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kadın basketbolunun ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği dört sezonda 3 İtalya lig şampiyonluğu, 3 İtalya kupası şampiyonluğu, 2 İtalya süper kupası ve Avrupa Ligi üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a 'kulübümüze hoş geldiniz' diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.