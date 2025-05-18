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        ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:51
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Slovenya Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini sürdüren Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Yunan başantrenör Dikeoulakos'un, son 4 sezonda İtalya'nın Famila Schio takımını çalıştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kadın basketbolunun ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği dört sezonda 3 İtalya lig şampiyonluğu, 3 İtalya kupası şampiyonluğu, 2 İtalya süper kupası ve Avrupa Ligi üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a 'kulübümüze hoş geldiniz' diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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