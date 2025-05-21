Bozyazı'da kermes düzenlendi

Beyreli İlkokulu'nda okul aile birliği ve veliler tarafından düzenlenen etkinliğe Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı ve ilgililer katıldı.

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