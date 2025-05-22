Gülnar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye ekipleri, yolların asfaltlanmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Gülnar Belediyesi ekipleri, ilçedeki Büyükeceli Mahallesi Zeytincik Sokak'ta asfaltlama çalışması yaptı.

Belediye Başkan Fatih Önge de yola dökülen asfaltı direksiyonuna geçtiği silindirle düzeltti.

Önge, modern ve yaşanabilir bir şehir inşa etme hedefleri doğrultusunda altyapı ve yol çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür etti.