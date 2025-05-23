Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Mersin'de Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Mersin'de Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Kurum binasında gerçekleşen açılışa, Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve diğer ilgililer katıldı.
Katılımcılar, el sanatları ve engelli bireylerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Erdem, sergiyi gezenlere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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