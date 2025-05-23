Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Kurum binasında gerçekleşen açılışa, Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve diğer ilgililer katıldı.

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