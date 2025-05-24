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        Mersin'de sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:47
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        Mersin'de sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sadi Gündoğdu (70), evine giderken 209. Cadde'de sulama kanalının üzerindeki beton kirişten geçerken dengesini kaybederek kanala düştü.

        Gündoğdu'nun kanala düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan Gündoğdu'nun ayağının kırıldığı belirlendi.

        Gündoğdu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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