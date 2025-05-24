Mersin'de sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sadi Gündoğdu (70), evine giderken 209. Cadde'de sulama kanalının üzerindeki beton kirişten geçerken dengesini kaybederek kanala düştü.
Gündoğdu'nun kanala düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan Gündoğdu'nun ayağının kırıldığı belirlendi.
Gündoğdu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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