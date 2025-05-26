Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de balık tutarken kayalıklardan düşen kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 02:19 Güncelleme: 26.05.2025 - 02:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de balık tutarken kayalıklardan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Ayaş Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Ömer Arık (61) dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kafasını kayaya çarpan Arık, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Arık'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
        Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
        Mersin ve Osmaniye'de nikah daireleri "25.05.2025"te evlenmek isteyenleri a...
        Mersin ve Osmaniye'de nikah daireleri "25.05.2025"te evlenmek isteyenleri a...
        Mersin'de düzenlenen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        Mersin'de düzenlenen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi
        Mersin'in "antika müzayedesi"ne koleksiyonculardan yoğun ilgi
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Mersin'de otomobil gasbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
        Mersin'de otomobil gasbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı