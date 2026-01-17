Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Hal Kavşağı'nda 11 Ocak'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki A.E, tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen A.E'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta kötü koku şikayeti üzerine adrese giden ekipler, evden 28 kamyon...
        Tarsus'ta kötü koku şikayeti üzerine adrese giden ekipler, evden 28 kamyon...
        Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı: 2 yaralı
        Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı: 2 yaralı
        Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem riskine karşı Japonya deneyimini incele...
        Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem riskine karşı Japonya deneyimini incele...
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri ile ailelerin yükünü hafifleti...
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri ile ailelerin yükünü hafifleti...
        Mersin otoyolunda dron destekli jandarma denetimi: 6 bin 230 TL ceza
        Mersin otoyolunda dron destekli jandarma denetimi: 6 bin 230 TL ceza
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden yarıyıl tatili öncesi öğrenci ve velilere...
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden yarıyıl tatili öncesi öğrenci ve velilere...