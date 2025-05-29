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        Mersin'de 10. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:05
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        Mersin'de 10. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki apartmanda Orhan Görgün (73), 10. kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Görgün'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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