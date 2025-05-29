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        Mersin'de 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:02
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        Mersin'de 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi
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        Mersin'de düzenlenen operasyonda 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince toz meyve suyu konsantresi üretim deposu olduğu değerlendirilen yere operasyon düzenlendi.

        Depoda yapılan aramada 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi.

        Buradaki şüpheliler F.D., M.Ş. ve M.H. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. ve M.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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