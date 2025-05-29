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        Mersin'de tırın çarptığı bisikletli çocuğun öldüğü kaza kamerada

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:24
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        Mersin'de tırın çarptığı bisikletli çocuğun öldüğü kaza kamerada
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

        Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tırın çarptığı bisikleti kullanan Okan Utku Saylan'ın (16) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, Saylan'ın bisikletiyle sağından geçmeye çalıştığı tırın altında kalması yer alıyor.

        Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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