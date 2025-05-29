Mersin'de tırın çarptığı bisikletli çocuğun öldüğü kaza kamerada
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tırın çarptığı bisikleti kullanan Okan Utku Saylan'ın (16) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Saylan'ın bisikletiyle sağından geçmeye çalıştığı tırın altında kalması yer alıyor.
Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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