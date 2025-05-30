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        Bozyazı'daki Yuva Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Yuva Deresi'nde Devlet Su işleri (DSİ) ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:06
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        Bozyazı'daki Yuva Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Yuva Deresi'nde Devlet Su işleri (DSİ) ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, derede oluşan sazlıklar ve biriken çöplerin temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        DSİ ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında derenin temizlenerek görsel kirliliğin ortadan kaldırılacağı ve taşkın riskinin azalacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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