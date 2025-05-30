Bozyazı'daki Yuva Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Yuva Deresi'nde Devlet Su işleri (DSİ) ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Yuva Deresi'nde Devlet Su işleri (DSİ) ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, derede oluşan sazlıklar ve biriken çöplerin temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
DSİ ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında derenin temizlenerek görsel kirliliğin ortadan kaldırılacağı ve taşkın riskinin azalacağı belirtildi.
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