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        Mersin'den 23 firma Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu listesinde yer aldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2024 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Mersin'den 23 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:31
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        Mersin'den 23 firma Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu listesinde yer aldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2024 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Mersin'den 23 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Kayan, yaptığı açıklamada, kentin sanayi gücü ve üretim potansiyelini net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

        Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Mersin'den 23 firmanın yer almasının önemli olduğunu kaydeden Kayan, "Bu başarıyı sürekli hale getirmek ve daha da ileri taşımak adına üretim odaklı politikalar geliştirmeli ve firmalarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Mersin'in sanayi gücü Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

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