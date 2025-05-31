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        Mersin'de 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:29
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        Mersin'de 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan M.A. idaresindeki panelvan Mersin gişelerinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, TAG Otoyolu'nda takibe alınan aracın durdurularak arama yapılması polis kamerası ve dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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