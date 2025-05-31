Mersin'de "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı yapıldı

Programa, Mersin Valisi Atilla Toros, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dudu İrem Toros, alaçuvalların kültürel bir miras olduğunu belirtti.

Valiliğin açıklamasına göre, program Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tarsus Gözlükule Kazıları Tarih Araştırmaları Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

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