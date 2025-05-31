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        Mersin'de "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı yapıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:09
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        Mersin'de "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı yapıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı düzenlendi.

        Valiliğin açıklamasına göre, program Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tarsus Gözlükule Kazıları Tarih Araştırmaları Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte dokuma, nakış, seramik ve camdan yapılmış el işi ürünler sergilendi.

        Program kapsamında gerçekleştirilen defilede mankenler, göçebe yaşamında kullanılan alaçuval dokumalarından ilham alınarak tasarlanan 25 kıyafeti sergiledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dudu İrem Toros, alaçuvalların kültürel bir miras olduğunu belirtti.

        Etkinlik kanun sanatçısı Ahmet Baran ve orkestranın müzik dinletisiyle sona erdi.

        Programa, Mersin Valisi Atilla Toros, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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