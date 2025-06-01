Anamur'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adreslerdeki aramalarda kaçak 11 bin 380 makaron (filtreli sigara kağıdı), 327 paket sigara, 30 elektronik sigara ile bir miktar kıyılmış tütün ve nargile tütünü ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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