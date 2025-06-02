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        Mut'ta düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63. kez organize edilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:56
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        Mut'ta düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
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        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63. kez organize edilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali tamamlandı.

        Festivalin ilçe stadyumunda gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde şarkıcılar Mustafa Taş, Bilal Sonses ve Zeynep Bastık sahne aldı.

        Satranç ve voleybol turnuvalarının yapıldığı festivalde, çocuk şenliği ile resim sergisi de düzenlendi.

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Mut'un doğasını, insanını ve kültürünü yansıtan bu güzel etkinliklerle ilçemizin değerlerini hem yerelde hem ulusalda daha görünür kıldık." ifadesini kullandı.

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